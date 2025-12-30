Mastercard「2026抽獎活動」，中獎名額升至3600位，最高贏逾38萬簽賬額。

Mastercard宣布升級其新一年度抽獎活動 「勁抽驚喜彩蛋」，全年簽賬額獎賞加碼至超過500萬元之餘，中獎幸運兒亦將大幅提升至超過3,600位持卡人。
「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動設有覆蓋全年的每季(共4期)和每月(共12期)抽獎，首個優惠推廣期為2026年1月1日至3月31日(包括首尾兩天)。Mastercard持卡人毋須事先登記，並透過任何支付方式使用合資格Mastercard卡在任何商戶進行簽賬，即可獲得一次抽獎機會，以贏取頭獎高達388,888元簽賬額。
Mastercard將於2026年5月13日在英文虎報、星島日報及Mastercard網站(specials.priceless.com)上公佈本推廣期內的季度「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動之得獎者名單，而有關簽賬額會於2026年5月20日或之前自動存入得獎者之合資格Mastercard戶口內。首名得獎者將獲得388,888元，隨後10名得獎者將各獲得8,888元簽賬額。
此外，符合參與季度抽獎活動之港澳持卡人，其每一項合資格交易亦將自動同步參加每月抽獎活動。Mastercard將於本推廣期內進行三輪抽獎，每月將有300位幸運兒有機會贏取888元簽賬額，有關得獎者將分別於2026年3月11日、4月10日及5月13日在英文虎報、星島日報及Mastercard網站(specials.priceless.com)公佈，並分別於2026年3月20日、4月20日及5月20日或之前獲得獎品。
抽獎活動詳情
優惠推廣期：2026年1月1日至3月31日
香港發行的合資格Mastercard卡：
以單一簽賬存根計算，每一項合資格交易都將獲得一次參加抽獎的機會
於澳門實體商戶合資格交易將獲得20次抽獎的機會
其他海外實體商戶合資格交易將獲得15次抽獎的機會
香港本地餐飲合資格交易將獲得10次抽獎的機會
香港本地交通工具合資格交易將獲得5次抽獎的機會
澳門發行的合資格Mastercard卡：
以單一簽賬存根計算，每一項合資格交易都將獲得一次參加抽獎的機會
於香港實體商戶合資格交易將獲得20次抽獎的機會
其他海外實體商戶合資格交易將獲得15次抽獎的機會
澳門本地餐飲合資格交易將獲得10次抽獎的機會
澳門本地交通工具合資格交易將獲得5次抽獎的機會
獎品：
得獎者人數：1名(價值388,888元簽賬額)
得獎者人數：10名(價值8,888元簽賬額)
得獎者人數：300名(價值888元簽賬額)