Mastercard「2026抽獎活動」，中獎名額升至3600位，最高贏逾38萬簽賬額。

Mastercard宣布升級其新一年度抽獎活動 「勁抽驚喜彩蛋」，全年簽賬額獎賞加碼至超過500萬元之餘，中獎幸運兒亦將大幅提升至超過3,600位持卡人。

「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動設有覆蓋全年的每季(共4期)和每月(共12期)抽獎，首個優惠推廣期為2026年1月1日至3月31日(包括首尾兩天)。Mastercard持卡人毋須事先登記，並透過任何支付方式使用合資格Mastercard卡在任何商戶進行簽賬，即可獲得一次抽獎機會，以贏取頭獎高達388,888元簽賬額。

Mastercard將於2026年5月13日在英文虎報、星島日報及Mastercard網站(specials.priceless.com)上公佈本推廣期內的季度「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動之得獎者名單，而有關簽賬額會於2026年5月20日或之前自動存入得獎者之合資格Mastercard戶口內。首名得獎者將獲得388,888元，隨後10名得獎者將各獲得8,888元簽賬額。