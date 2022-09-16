Merriam-Webster字典出版商計劃2023年上市

外電引述消息人士報道，Merriam-Webster參考書系列及《大英百科全書》的出版商Britannica Group正考慮最快於明年上市。該家成立超過250年的出版商估值或會超過10億美元，目前主要以教育科技為主，以數碼產品為主。報道指，該公司尋求上市前的私募投資。

Britannica行政總裁Jorge Cauz早前接受傳媒訪問時透露，該公司於2022年的收入接近1億美元，大部份來自銷售網上產品，而該公司於約10年前已退出大部份印刷業務。公司目前業務增速約50%。他在訪問中預期，收入及利潤率都會有顯著增長，但由於市場在疫情之後迅速轉變，因此希望透過上市以加快增長。

巴菲特 1985 年購入《世界百科全書》持有至今

由Britannica出版的《大英百科全書》（Encyclopedia Britannica）是全球最長的英語百科全書，至今擁有244年歷史，於十七世紀首次發行時僅有3冊，於2010年出版最後的一個印刷版本時已增至32冊共32,640頁。2011年起，該百科全書僅提供網上牌本。而Britannica旗下的Merriam-Webster，是英語世界的權威，持續為同名字典加入新的字語及運用。剛於上周，該字典便加入多達370個新詞彙。