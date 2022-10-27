Meta季度盈利急挫兼預測下季收入繼續跌 市後股價跌幅擴至19%

Facebook母公司Meta第三季度業績差過市場預期，加上預期第四季收入要繼續下跌，在美股收市後公布業績的Meta，在市後延長交易時段股價一度急瀉19%，低見104美元。

Meta第三季度收入按年下跌4% 至277.1億美元（下同），連續第二季度下跌，成本及開支則增加19%，令經營利潤率由去年同期的36%，降至20%，經營利潤下降更多達46%，錄得56.6億美元，集團預測，第四季收入300億至325億元，低於市場預期，亦意味著將連續第三個季度收入萎縮。

Meta元宇宙核心項目Reality Labs第三季度收入2.85億美元，按年跌49%，市場預期收入4億美元。經營虧損36.7億美元，高於去年同期的虧損26.3億美元，以及預期虧損30.9億美元。今年前3季度合計虧損94億美元，去年則曾虧損超過100億美元。

期內純利連跌第四個季度，按年減少52%至近44億美元。經調整後每股盈利1.64美元，遠低於市場預期的1.89美元。

元宇宙核心項目 Reality Labs季度 經營虧損 37 億美元

第三季度Facebook每日活躍用戶數目按年加3% 至19.8億個，按季亦有輕微上升。月活躍用戶有29.6億個，高於預期的29.4億個，按年增加2%，第二季度為29.3億個。

每用戶平均收入則按年減6%至9.41美元，低於預期的9.83美元，也低於第二季度的9.82美元。

Meta公布業績後，延長交易時段期間股價一度下跌高達20%，低見104美元水平。今年以來，Meta股價持續跑輸大市，市值已跌逾6成至最新不足3,500億元。