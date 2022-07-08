Meta擬推高階VR頭戴式裝置 新AI模型可「一言不漏」翻譯200種語言

Facebook母公司Meta近日動作頻頻，彭博社報道，Meta擬推出的新款虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）高階頭戴式裝置，將取名「Quest Pro」，售價超過1,000美元。Meta很可能今年稍後正式公布此新設備的名稱和推售細節。不過Meta股價年初至今已跌超過49%，暫未見起色。

錢包業務方面，該公司宣布會於9月1日關閉用於支持Whatsapp發送及接收資金的Novi。據外媒報道，該公司於上月已將Facebook Pay改名為Meta Pay，繼續為網上商店和Facebook、Messenger、Instagram及WhatsApp提供支付服務。

人工智能應用上，Meta近日公布成功研發AI模型，能實時繙譯200種語言。該公司早前啟動一項沒有語言被遺漏計劃（No Language Left Behind，簡稱NLLB），訓練AI在不以英語為繙譯中介的情況下，在不同語言之間直接翻譯。Meta表示，對比先前的研究，這套最新的模型翻譯質素比原來使用的方法高40%，部份不常用的語言，尤其是部分非洲與印度系語言的精確度更超過70%。

Facebook Pay 改名為 Meta Pay NLLB翻譯準確度增

根據國際標準ISO 639-3的統計，目前全世界已有超過7,000種語言被確認，包括方言，而大部份網上內容都集中使用較普及的語言，例如英語。因此Meta於今年2月發表NLLB計劃下的AI語言模型「NLLB-200」，將提供20萬美金獎助金給採用這套模型的研究人員或非營利組織。