Meta第三季盈利增1.6倍　「元宇宙」至今虧損近250億美元｜美股

Meta股價在美股收市後交易時段先升後跌，早段曾升近5%，較早時跌逾2%。最終Meta收報299.53美元，跌4.17%。

Facebook母公司Meta（美：META）公布 2023年第三季業績，盈利115.8億美元，按年急升1.6倍；每股盈利增至4.39美元，均高於市場預期。Meta又警告，元宇宙業務將繼續錄得虧損，目前虧損金額已接近250億美元。

98.5%收入來自社交媒體平台廣告

Meta業績顯示，上季每股盈利增至4.39美元，高於預期的3.63美元；收入為341.5億美元，亦超出預期，按年升23%，是2021年以來最快增速。集團預計，今季收入介乎365億至400億美元。

當中最大份額的收入，來自社交媒體平台廣告收入，按年增長24%，至336.43億美元，佔總收入的98.5%。包括Instagram、Facebook及WhatsApp在內的Meta應用系列「Family of Apps(FoA)」，推動收入增長，上季收入達到339.36億美元，按年增長24%。

至於新拓展的元宇宙部門、負責AR及VR業務的Reality Labs(現實實驗室)，第三季度依然錄巨大虧損，達到37.42億美元，較去年同期的36.72億美元增加；而自2022年首季起，該部門總虧損額已經接近250億美元。

朱克伯格重申Meta對AI重視

創辦人兼行政總裁朱克伯格在電話會議上表示，明年Meta將主力投資人工智能（AI）方面，又重申對AI的重視，指出2024年就工程和計算資源而言，AI將成為Meta最大的投資領域。

朱克伯格續補充，為了避免分配大量的新員工，公司將降低一些非AI項目的優先級，並將相關人員轉向從事AI工作。