Meta計劃發債集資 歷來首次

外電報道，Facebook母公司Meta Platforms計劃發行債券，並於周三安排與固定收入工具的投資者進行電話會議，料稍後將會發行無抵押債券，是公司首次進行同類集資行動。分析估計，Meta有能力發行總值500億美元的債券，本次發行金額可能為100億美元。截至6月底，Meta手頭現金及等值物約405億美元。

有別於其他大型科技公司，在座擁大量現金的同時，仍然以低利率大舉借貸，Meta一直沒有發債。根據彭博報道，截至最近一個季度，Meta是標準普爾500指數成份股中沒有未償還短債或長債的18間公司之一。

Meta發債規模或達 100 億美元

彭博情報（Bloomberg Intelligence）分析師Robert Schiffman指出，Meta上半年業績疲弱而股值亦下跌超過50%，公司可以透過發債超過100億美元，建立一個新的資本結構，對股票和債務持有人都會有利。Meta今年的自由現金流萎縮，數百億美元的低成本債務將可以支持元宇宙為主的資本性支出，以及股票回購的需要。

評級機構標普給予Meta的債務評級是AA-，穆迪則給予A1評級。Meta據報委任摩根士丹利、摩根大通、美銀及巴克萊，協助發債工作。