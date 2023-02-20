Meta逾千名員工評級「欠佳」或將裁員　另推收費計劃每月94港元

社交媒體Facebook母公司Meta（美：META），據報或再裁員。據外媒引述消息指，Meta對逾千名員工的工作評核給予「欠佳」評級，佔員工數目近一成，管理層預計，將有更多人在未來數月離開公司，或尋求其他工作機會；消息亦指，Meta另推收費計劃，約每月94港元。

逾千名員工評級「欠佳」或將裁員

知情人士表示，Meta為近10%員工給予表現「欠佳」分數，公司領導層料，此次評分將導致更多員工在未來數周內離職，若離職人數不足，公司將考慮進行新一輪的裁員。去年集團宣布裁員1.1萬人之後，最新亦削減一項發放花紅的標準。

在2月初的財報會議上，Meta行政總裁朱克伯格就形容今年是集團的效率年（Year of Efficiency），將專注成為一個更強大、更靈活的組織，他亦表示該公司將「更積極」地削減表現不佳，或不再重要的項目，也強調會裁減部分中層職位以提升決策效率。

另推收費計劃每月94港元

在增加收入方面，Meta推出收費的認證用戶，就針對上載短片等內容提供者，電腦用戶每月繳付近12美元（折合約94港元）、手機用戶就要每月支付近15美元（折合約117港元），付費後則可換取更高的傳播能力、加強保障帳戶和支援等服務。