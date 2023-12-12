MINISO名創優品傳遭高層減持　管理層：已購100萬美元公司股份重申對公司承諾和信心 (更新)

名創優品又表示，在符合適用的法律及監管要求的前提下，管理層 不排除在適當的時候進一步增持本公司股份的可能性。

傳MINISO高層李敏信先後兩次減持

內媒報道，股價下跌是因MINISO名創優品高層李敏信先後兩次減持MINISO的美股股份，合共減持180萬股；若以每股25美元計算，套現約4,500萬美元（折合約3.51億港元）。翻查資料顯示，李敏信在今年3月曾先後進行5次減持，持股由4.44%降至3.49%。

李敏信自今年5月16日起，辭任公司執行董事，以便專注於擔任公司執行副總裁一職，當時他表示是年齡原因而辭任。