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財經
2023-12-12 12:47:00

MINISO名創優品傳遭高層減持　管理層：已購100萬美元公司股份重申對公司承諾和信心 (更新)

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MINISO名創優品傳遭高層減持，股價曾挫26%。

MINISO名創優品傳遭高層減持，股價曾挫26%。(資料圖片)

MINISO名創優品（9896）此前曾傳出高層減持公司股份，其後管理層表示將進行股份購買計劃。周二（12日）名創優品宣布，公司管理層已在公開市場購入金額共100萬美元的公司股份，重申對公司未來前景和長期發展的承諾和信心。

MINISO名創優品半日收報38.2元，升1.32%。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

管理層已購100萬美元公司股份重申對公司信心

名創優品指，其董事會獲悉，截至公告發布日，公司首席財務官兼副總裁張靖京，名創優品海外代理市場總經理兼副總裁黃錚，與名創優品中國運營總經理兼副總裁姚建政，已在公開市場分別購入金額約40萬美元、30萬美元及30萬美元的公司股份，重申彼等對公司的未來前景和長期發展的承諾和信心。

名創優品又表示，在符合適用的法律及監管要求的前提下，管理層 不排除在適當的時候進一步增持本公司股份的可能性。

傳MINISO高層李敏信先後兩次減持

內媒報道，股價下跌是因MINISO名創優品高層李敏信先後兩次減持MINISO的美股股份，合共減持180萬股；若以每股25美元計算，套現約4,500萬美元（折合約3.51億港元）。翻查資料顯示，李敏信在今年3月曾先後進行5次減持，持股由4.44%降至3.49%。

李敏信自今年5月16日起，辭任公司執行董事，以便專注於擔任公司執行副總裁一職，當時他表示是年齡原因而辭任。

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名創優品首季純利升48.8%

據名創優品早前公布季績指，截至今年9月底止，首季度純利6.12億元(人民幣，下同)，按年升48.8%，營業額37.9億元創新高，增36.7%，毛利15.8億元，漲60%，毛利率41.8%，多2個百分點，亦創新高。期內經調整淨利潤6.4億元，漲53.8%，經調整EBITDA升52.8%，至10.1億元。

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