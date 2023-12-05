MINISO名創優品傳遭高層減持，股價曾挫26%。

MINISO名創優品（9896）周二（5日）低開一成，早市股價曾挫26%。據內媒報道，市傳高層減持MINISO股份。隔晚名創優品美股（美：MNSO）ADS股價，亦大跌14.4%，收報20.76美元。

MINISO高層李敏信先後兩次減持

內媒報道，股價下跌是因MINISO名創優品高層李敏信先後兩次減持MINISO的美股股份，合共減持180萬股；若以每股25美元計算，套現約4,500萬美元（折合約3.51億港元）。翻查資料顯示，李敏信在今年3月曾先後進行5次減持，持股由4.44%降至3.49%。