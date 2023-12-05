MINISO名創優品傳遭高層減持，股價曾挫26%。

MINISO名創優品（9896）周二（5日）低開一成，早市股價曾挫26%。據內媒報道，市傳高層減持MINISO股份。隔晚名創優品美股（美：MNSO）ADS股價，亦大跌14.4%，收報20.76美元。
港股方面，MINISO名創優品現報37.25元，跌19.5%。
MINISO高層李敏信先後兩次減持
內媒報道，股價下跌是因MINISO名創優品高層李敏信先後兩次減持MINISO的美股股份，合共減持180萬股；若以每股25美元計算，套現約4,500萬美元（折合約3.51億港元）。翻查資料顯示，李敏信在今年3月曾先後進行5次減持，持股由4.44%降至3.49%。
李敏信自今年5月16日起，辭任公司執行董事，以便專注於擔任公司執行副總裁一職，當時他表示是年齡原因而辭任。
名創優品首季純利升48.8%
據名創優品早前公布季績指，截至今年9月底止，首季度純利6.12億元(人民幣，下同)，按年升48.8%，營業額37.9億元創新高，增36.7%，毛利15.8億元，漲60%，毛利率41.8%，多2個百分點，亦創新高。期內經調整淨利潤6.4億元，漲53.8%，經調整EBITDA升52.8%，至10.1億元。