Mox 4周年丨客戶數今年首9個月飆40% 8、9月收入創新高 胡博思：下半年貸款恢復增長 成本受控 收支平衡指日可待

虛擬銀行Mox Bank慶祝成立4周年，上周五官方邀請傳媒出席聚會，活動上Mox行政總裁Barbaros Uygun胡博思總括銀行表現，指銀行開業4年至今已坐擁62萬名客戶，稱覆蓋逾10%香港銀行可接受開戶人口(bankable population)，加上銀行今年首9個月客戶數增40%，存款急增、貸款亦恢復增長，他又預告本季快將推出數碼投顧服務，明年更開展保險業務，強調銀行具備穩健且可持續的營運基礎。「剛過去的8、9月收入創新高，在收入大增、成本受控的情況下，相信銀行很快會達至收支平衡。」

Mox Bank開業4年 成績斐然

客戶數目增長、財務表現強勁：Mox客戶群增長迅速，銀行指2024年首9個月較去年同期增長四成。Mox指為接近620萬香港銀行可接受開戶人口中超過10%提供服務，而25%的30歲以下香港人士正使用Mox服務；存款方面，銀行指2024年首6個月較去年同期急增50%之餘，增長速度也較去年同期快20%，達145億港元，當中活期及儲蓄佔比達七成。此外，去年Mox擁有所有虛擬銀行活期賬戶及儲蓄賬戶存款逾半的市場佔有率，反映客戶對Mox的信任。

貸款撥備已過最壞境況：Mox去年因貸款撥備增加而導致擴大虧損，惟今年銀行修定了信貸審批，胡博思指今年下半年的貸款恢復增長，配合客戶成本降低20%，在成本受控、收入大增的情況下，表示銀行快將達至收支平衡。