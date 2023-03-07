MPF上月挫4% 人均損手逾萬元

強積金顧問公司GUM公布，上月全月強積金三大基金指數均報跌，綜合指數則挫4.4%，至221點，人均損手10,782元，為去年11月後連續3個月報升後斷纜；累計今年正回報1.4%，人均仍賺3,008元。

保守基金穩賺定期息

三大主要指數中，以股票基金指數跌幅最大，全月挫6.5%，今年則累升1.4%；混合資產基金指數上月跌3.9%，今年報升2%；固定收益基金失0.6%，今年升0.4%。GUM指，附屬指數中能逆市靠穩的市場有歐洲股票，上月升0.5%，今年累漲9.3%；另外保守基金持續收取定期存款利息，皆錄得正回報，上月進帳0.2%，今年升0.5%。至於表現最差的附屬指數為香港股票基金，上月勁瀉9.7%，拖累今年回報倒跌0.2%；其他股票基金上月跌4.2%，今年倒跌3.3%。

另外，由匯邦集團旗下環一財富管理編制的OnePlatform MPF綜合指數截至上月20日報約237點，按月跌0.87%，主要受累美國通脹數據反覆、俄烏戰爭及中美緊張關係惡化等地緣政治拖累市場情緒，累計今年則仍升4.75%。該行指，上月以債券指數大跌2.23%，跌幅最大，股票指數亦失1.25%；表現最佳為美國股票基金，上月累升4.88%。