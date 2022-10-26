MPF損手｜強積金今年人均累蝕近6萬

受新冠肺炎疫情持續、美國聯儲局進入加息周期，加上俄烏戰爭持續不止，拖累強積金表現。截至今年10月23日約10個月，GUM強積金綜合指數跌58點或22.7%，報198點，三大主要指數齊跌，其中股票基金指數跌102點或28.6%表現最差，報254點；混合資產基金指數減61點或23.7%，報198點；固定收益基金指數少8點或6.1%，報120點。月內強積金每人平均虧損3,007元，今年以來人均則蝕59,050元。

GUM執行董事王玉麟指，強積金本年至今整體未錄得正回報，建議投資年期超過5年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置，可提高長線投資回報。

香港股票基金本月瀉 6.2%

至於股票基金表現方面，其中香港及大中華區市場，由於大中華資產受到了新冠肺炎疫情封鎖措施、房地產危機和中美關系重新緊張的壓力影響，而大中華股票基金今年以來累瀉37.5%，表現最傷，單計10月份亦累減6.2%；香港股票基金今年以來累挫32.5%，本月累跌5.3%，表現第二差。另外，美國聯儲局今年累計加息幅度已達3厘，股債市受高通脹和經濟衰退預期影響，北美股票基金今年累跌25.6%，本月則升0.2%。

即使債券基金表現亦欠佳，環球債券基金今年及本月分別累跌19.9%及1.9%；亞洲債券基金分別減16.3%及1.6%。強積金保守基金今年以來僅升0.1%，本月則平手。

總資產規模上月跌穿 1 萬億

強積金總資產規模變化反覆，截至9月底跌穿1萬億元。資產流向方面，強積金成員於今年1月至9月持續將資產從混合資產基金轉出，期內資金淨流動是由混合資產基金(約94.1億元)轉換至固定收益基金(約22.7億元)及股票基金(約71.4億元)，當中最多流入至香港股票基金、香港股票(追蹤指數)基金及強積金保守基金。