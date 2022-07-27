MPF損手｜駿隆：強積金本月再蝕0.5% 人均失千元

強積金顧問公司駿隆公布，截至7月23日止7月駿隆強積金綜合指數跌0.5%，人均損手1,154元；累計今年跌12.9%，人均蝕3.34萬元。

分類指數方面，股票基金指數本月挫1.6%，今年失15.6，當中香港股票基金類別本月失5.8%，今年挫14.8%；大中華基金挫5%，今年跌20.1%。另外，混合資產基金指數升0.5%，全年跌14.8%；固定收益基金指數揚0.1%，全年向下3.6%。

駿隆表示，美國聯儲局加息的舉措合符市場預期，同時更反映對抗通脹的決心，預期市場在3至6個月的短期較波動，可能有較大跌幅或升幅，預期市場升跌受美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變、內地新冠肺炎疫情及地緣政治發展等數大因素影響；較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會；投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作中長線退休投資。

積金局回應表示，強積金為跨越30至40年長線投資，無可避免經歷不同經濟周期，強積金計劃成員毋須過份擔心短期市場波動，重申過去21年間，有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升；截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率。