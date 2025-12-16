MPF收費加速下調 料5年降至0.2%

強積金過渡至積金易(eMPF)平台的安排已進入尾聲，積金局主席劉麥嘉軒昨表示，隨著數碼使用率和營運的效率上升，有信心積金易未來的行政收費將持續下調，預料2026至2027財政年將降至平均30點子(0.3%)以下，並在未來5年內降至20至25點子，較原訂為10年的目標，時間大大縮短一半，可累計慳500億元。
劉麥嘉軒昨出席記者會時表示，強積金基金加入積金易後行政費減至37點子，而平台推出前平均收費約58點子，即已下降約35%，當中減幅最大達六成。
假設強積金行政收費在未來5年降至20點子，她指意味較平台推出前大減38點子，變相淨投資回報亦相應提高38點子；若經過40年供款及投資滾存，退休時所累積的強積金將額外增加10%。
740萬成員帳戶已加入積金易
劉麥嘉軒又分享，目前已有11個強積金受託人、23萬個僱主帳戶、740萬個計劃成員帳戶加入積金易，至今已處理超過300萬宗行政指示。目前餘下滙豐旗下共有4個計劃將分別於本月底及下月加入平台，而建築及飲食行業計劃，將在明年3月及4月加入。
至於有僱員投訴使用積金易平台時遇到問題並無法使用，劉麥嘉指新平台仍須時間予大家熟悉，才能減底投訴，當局亦已增加客服人數跟進投訴。
今年淨回報16% 股票跑贏
當局同時公布，今年強積金平均淨回報為16%，其中股票基金、混合資產基金及債券基金平均淨回報分別25%、16.3%與5.6%；俗稱「懶人基金」的預設投資策略旗下核心累積基金年初至今錄13.6%淨回報。劉麥嘉軒指，強積金成立25年，有17年錄得淨回報，年率化淨回報率達4%。
至於強積金「全自由行」、即僱員可調動僱主供款部分的投資方案，當局指首階段、即針對今年5月後入職新僱員的方案，料於明年底實施，第二階段則須在明年進行修例。