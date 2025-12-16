MPF收費加速下調 料5年降至0.2%

強積金過渡至積金易(eMPF)平台的安排已進入尾聲，積金局主席劉麥嘉軒昨表示，隨著數碼使用率和營運的效率上升，有信心積金易未來的行政收費將持續下調，預料2026至2027財政年將降至平均30點子(0.3%)以下，並在未來5年內降至20至25點子，較原訂為10年的目標，時間大大縮短一半，可累計慳500億元。

劉麥嘉軒昨出席記者會時表示，強積金基金加入積金易後行政費減至37點子，而平台推出前平均收費約58點子，即已下降約35%，當中減幅最大達六成。

假設強積金行政收費在未來5年降至20點子，她指意味較平台推出前大減38點子，變相淨投資回報亦相應提高38點子；若經過40年供款及投資滾存，退休時所累積的強積金將額外增加10%。