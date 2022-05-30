MPF程式｜BCT銀聯推新APP 有元宇宙概念？

BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時指，BCT升級版流動應用程式，進一步鼓勵有強積金戶口的港人積極管理自己的強積金資產。

BCT銀聯集團推出升級版強積金流動應用程式「bct+」，年滿18歲持身份證香港居民均可登記為會員，平台為港首個以「元宇宙」(Metaverse)概念打造而成。成功登記「bct+」會員通過完成簡單任務可賺取Game Coin，免費兌換各種體驗獎賞，更可參與「bct+」Metaverse累積Game Coin，兌換虛擬傢俬及實體奬賞與體驗。

「bct+」是去中心化的環境，讓商戶在Metaverse設立虛擬「限定店」提供優惠及不同體驗，會員可以「邊玩邊賺」賺取Game Coin增值，利用Coin Bank兌換虛擬傢俬，建構個人專屬空間。會員亦可享多重禮遇，包括咖啡免費升級，以及其他餐飲、健康、玩樂及生活體驗等近100個商戶優惠，「中環街市」亦會加入「bct+」Metaverse，其提供給「bct+」會員優惠及活動體驗將通過「bct+」Metaverse發放。

整合強積金戶口可獲回贈

此外，會員更可通過整合強積金戶口獲取高達價值2萬元的基金單位回贈。而現有BCT的強積金計劃成員更可就強積金帳戶每月結餘輕鬆獲取Game Coin，每120元BCT強積金淨資產值，即可賺取1個Game Coin。已下載BCT流動應用程式現有用戶，只須更新程式並登記成為「bct+」會員即可享優惠。

BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時指，BCT升級版流動應用程式，進一步鼓勵有強積金戶口的港人積極管理自己的強積金資產，培養查閱戶口餘額、評估投資組合及閱讀最新基金資料等習慣。