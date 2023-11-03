MPF表現2023｜10大排名最好表現強積金比較 一款基金回報率最好【11月3日更新】

強積金／MPF表現2023｜MPF即強制性公積金計劃，是香港的一項退休保障計劃。下半年開局後，部分基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【11月3日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

MPF ｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 MPF ｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

MPF ｜強積金 (MPF) 整體表現分析 MPF ｜積金評級： 美股表現令人失望 強積金研究機構積金評級公布10月份MPF數據，指10月投資虧損約2.56%，投資虧損金額約278億元，即每名強積金成員平均虧損約5,900元。今年首10個月，累計投資虧損達2.72%，虧損金額約308億元，即每名成員平均累計投資虧損約6,600元。 積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 表示，美國股市表現令人失望，對強積金成員尤其造成傷害。成員在第三季度向美國股票基金注入約46.6億港元的資金，相等於該季度強積金資金淨流入總額約42%。 MPF ｜GUM：港股表現跑輸環球 強積金顧問公司GUM表示，強積金顧問公司GUM公布MPF數據，截至10月19日，10月強積金整體回報下跌1.7%，每人平均虧損3,940元。三大主要指數中，股票基金指數跌2.2%；混合資產基金指數跌2%；固定收益基金指數跌0.2%。 GUM表示，內房債務問題再度繼續發酵，個別發展商出現境外美元債違約。恒生指數下跌，香港股票基金跌3.9%，市場加息預期降溫，市場大多認為今年利息將維持在5.25%至5.5%。而強積金保守基金仍然受惠高息環境錄得穩定正回報。此外，中美關係繼續惡化，美國商務部上月公布《晶片和科學法案》的最終規則，進一步遏止中國獲取美國先進技術。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

強積金｜1. 宏利環球精選北美股票基金 宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。 詳情：宏利環球精選北美股票基金 強積金｜ 2. 中國人壽樂休閒環球股票基金 中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。 現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。 詳情：中國人壽樂休閒環球股票基金 強積金｜ 3. 中國人壽美國股票基金 中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。 現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。 詳情：中國人壽美國股票基金