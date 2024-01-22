MPF表現2024｜強積金10大排名最好表現基金比較　一款回報率最好【1月22日更新】

強積金／MPF表現2023｜MPF即強制性公積金計劃，是香港的一項退休保障計劃。下半年開局後，部分基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【1月22日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

MPF ｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 MPF ｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

MPF ｜強積金 (MPF) 整體表現分析 MPF ｜積金評級： 三年來首錄正回報 強積金過去一年表現反覆，年尾最終實現正回報。強積金MPF研究機構「積金評級」表示，強積金在2023年12月份錄得投資回報約2.18%，2023年全年收益約3.51%，為強積金3年以來，首次錄得正回報，人均賺約8,000元。 據積金評級數據顯示，按港元計算，強積金12月份投資收益約為242億元，即469萬名強積金成員，平均收益約5,200元，2023年全年累計收益約374億元，相當於每名成員的平均累計收益約8,000元。 MPF ｜GUM：港股基金不振跌4.7% 強積金顧問公司GUM表示，2024年強積金表現疲弱，開局不振，2024年一月首半月強積金表現，指截至1月15日，MPF表現下跌1.3%，平均人均回報損失3,184港元。 GUM數據指，股票、混合資產和固定收益基金指數在1月中均錄得負回報，股票基金下跌最多，跌幅達到2.2%；混合資產基金和固定收益基金分別下跌1.0%和2.1%。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2024年初開局，以日本基金及保守基金較佳，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為現金及存款、債券等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

強積金｜1. 東亞集成信託日本股票基金 東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票，另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具，作現金管理用途，基金冀實現長期資本增值。 至於該強積金基金的管理費最高為1.765%，其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」（3.87%）、「SONY CORP」（3.31%）及「KEYENCE CORP」（3.03%）。 詳情：東亞集成信託日本股票基金 強積金｜2 . 中銀保誠簡易日本股票基金 中銀保誠日本股票基金為一股票基金，尋求長期的資本增長，主要投資於傘子單位信託的日本股票子基金。管理費用最高1.68%。 現時中銀保誠簡易日本股票基金投資於多個板塊，，其中十大資產中頭3位分別為TOYOTA MOTOR CORP（5.1%）、SONY GROUP CORP（2.4%）及MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP（2.3%）。 詳情：中銀保誠簡易日本股票基金 強積金｜3 . 宏利環球精選康健護理基金 宏利環球精選康健護理基金提供長期資本收益增長，主要分散投資於康健護理或相關行業的公司的股票相關投資及股份，包括主要在藥劑、康健護理設備及服務、食物及藥物零售、護理管理業務和生物科技，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.91%。 現時宏利環球精選康健護理基金投資組合最多為科技板塊，其中十大資產中頭3位分別為TSMC 台灣積體電路製造股份（5.43%）、Samsung Electronics Co. Ltd.（4.58%）及CSL Limited（2.22%）。 詳情：宏利環球精選康健護理基金

強積金｜4. 宏利環球精選日本股票基金 宏利環球精選日本股票基金基金屬高度投資風險，由宏利投資管理（香港）有限公司作管理，主要投資於投資於任何證券交易所上市的日本經濟各類行業公司股份，提供中至長期資本收益增長。 基金每年管理費為1.76%，十大資產中頭3位分別為Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（4.89%）、Toyota Motor Corp.（4.88%）及Sony Group Corporation（4.45%）。 詳情：宏利環球精選日本股票基金 強積金｜5. 滙豐智選強積金保守基金 滙豐智選強積金保守基金屬於低風險投資類別強積金，主要透過高評級港元貨幣投資工具，以獲取較平均銀行儲蓄存款利率為高的回報率，但強積金保守基金並不保證歸還本金。該基金由滙豐人壽保險（國際）有限公司釐定「保證利率，管理費用每年0.23%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時滙豐智選強積金保守基金的81.5%為存款、14.7%為現金及其他、3.8%為債券。 詳情：滙豐智選強積金保守基金 強積金｜6. 恒生智選強積金保守基金 恒生智選強積金保守基金屬於低風險投資類別強積金，主要透過高評級港元貨幣投資工具，以獲取較平均銀行儲蓄存款利率為高的回報率，但強積金保守基金並不保證歸還本金。該基金由滙豐人壽保險（國際）有限公司釐定「保證利率，管理費用每年0.23%，按每年淨資產值的百分比計算。 現時恒生智選強積金保守基金的81.5%為存款、14.7%為現金及其他、3.8%為債券。 詳情：恒生智選強積金保守基金