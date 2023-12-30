MPF表現2024｜強積金10大排名最好表現基金比較　一款回報率最好【12月30日更新】

強積金／MPF表現2023｜MPF即強制性公積金計劃，是香港的一項退休保障計劃。下半年開局後，部分基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。
【12月30日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】
MPF｜甚麼是強積金(MPF)
自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。
MPF｜需要參加強積金(MPF)計劃的僱員
根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。
MPF｜強積金(MPF)整體表現分析
MPF｜積金評級：美股表現令人失望
強積金研究機構積金評級公布10月份MPF數據，指10月投資虧損約2.56%，投資虧損金額約278億元，即每名強積金成員平均虧損約5,900元。今年首10個月，累計投資虧損達2.72%，虧損金額約308億元，即每名成員平均累計投資虧損約6,600元。
積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 表示，美國股市表現令人失望，對強積金成員尤其造成傷害。成員在第三季度向美國股票基金注入約46.6億港元的資金，相等於該季度強積金資金淨流入總額約42%。
MPF｜GUM：港股表現跑輸環球
強積金顧問公司GUM表示，強積金顧問公司GUM公布MPF數據，截至10月19日，10月強積金整體回報下跌1.7%，每人平均虧損3,940元。三大主要指數中，股票基金指數跌2.2%；混合資產基金指數跌2%；固定收益基金指數跌0.2%。
GUM表示，內房債務問題再度繼續發酵，個別發展商出現境外美元債違約。恒生指數下跌，香港股票基金跌3.9%，市場加息預期降溫，市場大多認為今年利息將維持在5.25%至5.5%。而強積金保守基金仍然受惠高息環境錄得穩定正回報。此外，中美關係繼續惡化，美國商務部上月公布《晶片和科學法案》的最終規則，進一步遏止中國獲取美國先進技術。
強積金｜年初至今10大最好表現MPF
2023年初至今，10隻最好為美國股票、環球股票、歐洲股票及日本股票類，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為科技企業股票，其中包括「Microsoft」（微軟）、Apple（蘋果公司）、Amazon（亞馬遜）等。
至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。
強積金｜1. 宏利環球精選北美股票基金
宏利環球精選北美股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於北美上市股票，基金內最多以30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。
現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（8.19%）、Amazon（6.85%）及Microsoft（6.83%）。
詳情：宏利環球精選北美股票基金
強積金｜2. 中國人壽美國股票基金
中國人壽美國股票基金主要投資於美國公司的有價證券，透過投資於美國股票，以提供長線的資本增值，管理費用最高0.86%，由華夏基金(香港)有限公司管理。
現時中國人壽美國股票基金主要投資於科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Apple（9.08%）、Microsoft（8.79%）及Amazon（4.18%）。
詳情：中國人壽美國股票基金
強積金｜3. 中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽樂休閒環球股票基金由華夏基金(香港)有限公司所管理，屬於高風險投資類別強積金，其管理費用每年最高1.4%，按每年淨資產值的百分比計算。該基金100%投資於環球股票，透過投資於環球股票，並提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。
現時中國人壽樂休閒環球股票基金投資組合最多為科技板塊，並超過3成，其中十大資產中頭3位分別為Microsoft（7.24%）Apple（7.11%）及Amazon（3.59%）。
強積金｜4. 萬通萬全美國股票基金
萬通萬全歐洲股票基金屬高度投資風險，由鄧普頓基金作管理，主要投資於美國股票市場的上市公司的股票證券（普通股）。基金的投資組合，包括將資產之70%至100%，投資於上市股本證券；0%至30%則投資於現金和現金等價物，提供長期的資本增值。
基金每年管理費為1.41%，十大資產中頭3位分別為Mastercard（5.54%）、Apple（5.53%）及Microsoft（5.41%）。
詳情：萬通萬全美國股票基金
強積金｜5. 宏利環球精選國際股票基金
宏利環球精選國際股票基金屬於高風險投資類別強積金，主要投資於環球股票及與股票有關的投資，最多30%投資於債券、存款及其他投資，並提供中至長期資本收益增長。該基金由宏利投資管理(香港)有限公司所管理，管理費用每年1.75%，按每年淨資產值的百分比計算。
現時宏利環球精選北美股票基金投資組合最多為科技板塊，達40.9%，十大資產中頭3位分別為Apple（4.4%）、滙豐定期存款（3.77%）及Microsoft（3.7%）。
詳情：宏利環球精選國際股票基金
強積金｜6. 銀聯積金之選美國股票基金
銀聯積金之選美國股票基金屬於高風險投資類別強積金，只投資於美國並追蹤美國相關股市的指數，例如標準普爾500指數及納斯達克100指數，基金管理費以0.99%為上限，由東方匯理資產管理管理。
銀聯積金之選美國股票基金現時的十大資產中，首3位分別為 Apple（7.5%）、Microsoft（7.2%）、Amazon（3.4%）。
詳情：銀聯積金之選美國股票基金
強積金｜7. 滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金
滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金屬於高風險投資類別強積金，當中投資透過直接投資於擁有相若投資目標的一項核准匯集投資基金（HSBC Pooled North America Equity Index Tracking Fund）。
而該基金管理費用每年0.7%，按每年淨資產值的百分比計算；其投資組合內十大資首3位為「APPLE」（6.5%）、「MICROSOFT」（6%）及「Alphabet Inc-Class A」（3.7%）。
強積金｜8. 恒生智選智優逸北美股票追蹤指數基金
恒生智選智優逸北美股票追蹤指數基金屬於高風險投資類別強積金，當中投資透過直接投資於擁有相若投資目標的一項核准匯集投資基金（HSBC Pooled North America Equity Index Tracking Fund）。
而該基金管理費用每年0.7%，按每年淨資產值的百分比計算；其投資組合內十大資首3位為「APPLE」（6.5%）、「MICROSOFT」（6%）及「Alphabet Inc-Class A」（3.7%）。
強積金｜9. 中銀保誠簡易北美指數追蹤基金
中銀保誠簡易北美指數追蹤基金屬於高風險投資類別強積金，當中投資最少70至100%於投資於在北美證券交易所買賣的證券投資組合。金主要透過採用代表性抽樣策略，供緊貼富時強積金北美指數。
而該基金管理費用每年1.04%，按每年淨資產值的百分比計算；其投資組合內十大資首3位為「APPLE」（6.5%）、「MICROSOFT」（6%）及「AMAZON」（2.9%）。
強積金｜10. 友邦優選美洲基金
友邦優選美洲基金屬於高風險投資類別強積金，當中投資於北美股票市場的核准指數計劃組合，以尋求長期資本增值，且不是緊貼指數基金。
而該基金管理費用每年0.82%，按每年淨資產值的百分比計算；其投資組合內十大資首3位為「MICROSOFT」（7.3%）、「APPLE」（7.24%）及「AMAZON」（3.44%）。
詳情：友邦優選美洲基金
強積金｜強積金MPF公司
根據積金局網站顯示，現時本港有以下強積金核准受託人公司可供選擇。
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強積金｜有甚麼強積金MPF受託人可選擇？
根據積金局網站顯示，現時有友邦(信託)有限公司、銀聯信託有限公司、交通銀行信託有限公司......詳情按此
強積金｜誰人需要參加強積金(MPF)計劃？
根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括......詳情按此
強積金｜強積金(MPF)是甚麼？
自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的......詳情按此