MPF｜中美休戰5月強積金人均大賺9XXX元　未來應怎樣部署？

強積金顧問公司GUM今日(7日)發布5月份強積金(MPF)表現報告，顯示該公司強積金綜合指數升至259點，月內回報達3.5%，年初至今回報升至5.6%。5月強積金人均回報賺9,683港元(下同)，年初至今累計回報達15,301元，反映自美中宣布暫時大幅下調關稅90日後，整體市場氣氛持續改善，尤其受惠於股票市場的強勢表現。

股票基金表現方面，美國股票基金以7.6%的月內回報居首，緊隨其後的是大中華股票基金7.0%及環球股票基金6.3%。表現最差的是其他股票基金，月內錄得4.8%跌幅，亦是唯一錄得負回報的股票類別，顯示部分主題型基金仍面對壓力。

混合資產基金普遍錄得正回報，其中以混合資產基金(80%至100%股票)表現最佳，月內回報4.5%，反映高股票比重的配置受惠於股市上升。表現最弱是混合資產基金(20%至40%股票)，月內回報1.1%，顯示低風險配置在本輪升市中相對落後。

固定收益基金表現穩定，受惠於人民幣匯率穩定及內地債市回暖，人民幣債券基金回報1.5%領先。表現最差的是環球債券基金，跌幅0.9%，可能與美元走勢及避險情緒下降有關。

按風險承受能力靈活調整股債比例

GUM表示，5月強積金市場表現強勁，股票基金領漲，帶動整體人均回報創年內新高。混合資產基金亦受惠於股市升勢而錄得穩健增長，而固定收益基金則維持穩定。展望未來，投資者可考慮根據風險承受能力，靈活調整股票與債券的配置比例，以把握市場機遇並分散潛在風險。