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財經
2024-01-04 14:12:00

MPF｜強積金三年來首錄正回報　積金評級：人均賺約8000元

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MPF｜強積金三年來首錄正回報，積金評級表示，人均賺約8000元。(資料圖片)

MPF｜強積金三年來首錄正回報，積金評級表示，人均賺約8000元。(資料圖片)

強積金過去一年表現反覆，年尾最終實現正回報。強積金MPF研究機構「積金評級」表示，強積金在2023年12月份錄得投資回報約2.18%，2023年全年收益約3.51%，為強積金3年以來，首次錄得正回報，人均賺約8,000元。

人均賺約8,000元

據積金評級數據顯示，按港元計算，強積金12月份投資收益約為242億元，即469萬名強積金成員，平均收益約5,200元，2023年全年累計收益約374億元，相當於每名成員的平均累計收益約8,000元。

在計入強積金供款後，截至2023年底，強積金總資產約為1.14萬億元，全年增加約888億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約24.28萬元，即全年增加約1.89萬元。

按資產類別劃分，「積金評級指數」截至 2023 年 12 月 31 日的回報表現。(積金評級) 2023 年預設投資策略基金（核心累積基金）表現與強積金市場相比。(積金評級) 2023 年 12 月表現最佳的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年第 4 季表現最佳的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年全年表現最佳的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年 12 月表現最差的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年第 4 季表現最差的 10 隻強積金成分基金。(積金評級) 2023 年全年表現最差的 10 隻強積金成分基金。(積金評級)

表現最佳為美股基金

積金評級指，美國股票基金成為2023年強積金表現最佳的資產類別；至於積金局提倡的低收費預設投資策略基金（核心累積基金，DIS）在2023年12個月中，有9個月內的回報跑贏強積金整體市場，其一年回報率約為14.75%，是該基金自2017年成立以來第二佳的年度表現。

對比DIS回報與強積金最受歡迎的香港及中國股票基金表現，後者是2023年12月及整年表現最差的基金類別，與試圖選擇有利的市場和選擇最佳入市時機相比，突顯長線多元化投資對許多強積金成員來說是更好的投資方式。

積金評級主席叢川普表示，年終通脹數據及美國利率下調先兆，有助強積金在3年內首次錄得正數的年度回報。債券和部份股票市場在這種情況下表現造好，但正如過去幾年，經濟數據和投資情緒可能會出現變化，令選擇投資時機和市場成為一種風險。多元化投資仍然是積金評級 2024 年首選的投資方式，有信心DIS在2024年繼續提供一致的長期價值。

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