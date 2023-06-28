MPF｜強積金人均上半年賺5411元 GUM料全年表現欠佳

環球市況上半年持續波動，上半年三大基金指數錄得上升，GUM指，上半年股票基金表現不一，當中香港和大中華股票基金跌幅最大，錄得負回報；美國及日本股票基金則表現亮麗，為年初至今表現最好兩項股票基金指數，總括而言，上半年GUM強積金綜合指數升2.4%，強積金人均回報為5,411元。
至於單計6月份，強積金綜合指數上揚2.2%，至223，其中股票基金指數表現最佳漲3.4%，其次為混合資產基金指數，升2.1%，固定收益基金指數則增0.1%，6月強積金人均回報為5,181元。
中港股市迅速呈回吐
GUM指，年內強積金表現反覆波動，強積金1月份回報由中港股市帶領升市創最佳開局；但其後中港股市迅速出現回吐，及後受到歐美銀行危機影響，內地經濟復甦未如預期令到整體大市轉趨向下。6月份美國聯儲局雖然暫停加息，但今年仍有加息空間。再者，歐元區經濟展望亦隨著區內最大經濟體德國經濟收縮而漸趨不明朗。
常務董事陳銳隆指，下半年展望表現將主要取決於利率走勢、大中華區表現、中美關係及俄烏戰事等。聯儲局點陣圖顯示利率有機會些微上調，市場預期明年初減息，料利好市場表現。內地經濟復甦步伐較預期慢，亦未見有大規模救市措施；中美關係短期內亦難以大幅好轉，俄烏戰事年底前亦和平解決機會偏低；料全年強積金整體表現不會太好，應留意不同地區板塊表現。
經濟復甦未如預期 人行減MPF作用有限
該公司指，香港及大中華區市場方面，內地經濟復甦未如預期，標普全球評級將內地今年經濟按年增速預估從5.5%，下調至5.2%，認為經濟復甦將持續但並不均衡，投資和工業是拖累的項目。此外，內地經濟5月數據未如理想，工業產出同比增長3.5%，低於4月份5.6%的增幅。雖然中國人民銀行把中期借貸便利(MLF)利率下調10個基點，但刺激作用有限。
美國市場方面，美股在人工智慧浪潮的帶領下，年初至今表現亮麗。聯儲局本月議息一如預期暫停加息。然而，點陣圖顯示未來利率仍然可能從5.1厘升到年底的5.6厘，市場預期在7月和12月將有兩次分別0.25厘的加息。
不宜進行頻密轉換
GUM策略及分析師雲天輝指，不同股票類別的回報相差十分巨大，以年初表現為例，最佳和最差的股票類別平均回報相差高達20%。成員可考慮更多元化風險資產配置，有利於優化組合回報及平衡投資組合風險。他同時提醒投資者，強積金屬超長線投資，應留意經濟循環變動頻繁，轉換投資組合時需額外小心，而且不應過分因應市場周期的升跌而進行頻密轉換。