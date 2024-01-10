MPF｜強積金去年全年回報達4.9%　富達：看好並增持美國股票

強積金MPF於2023年全年錄得正回報。機構富達國際表示，香港強積金 2023 年全年平均回報為4.9%，當中以美國股票基金及日本股票基金表現最好，又指看好美國市場並擬增持美國股票。 富達國際指，2023年金融市場表現個別發展，香港強積金全年整體回報為4.91%，當中以美國股票基金及日本股票基金表現最理想，分別達26.2%及22.8%。

富達：看好並增持美國股票 富達國際投資策略董事簡立恆指，各個央行偏鴿的取態帶動股市造好，同時增加軟著陸共識，故持續看好環球股市表現，並增持美國股票。 他認為，市場普遍預料美國經濟軟著陸，而聯儲局有望較預期更早開始減息，加上美國消費者信心強韌，有助維持經濟處於後增長周期更長時間。而在憂慮通脹持續高企的環境下，經濟數據起落或於今年稍後左右市場走勢。至於歐洲，經濟增長較弱及數據顯示通脹大幅回落，這表示歐洲央行的取態將跟隨聯儲局變得溫和。歐洲經濟出現穩定跡象，又認為可增加配置歐洲股票。