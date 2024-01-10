MPF｜強積金去年全年回報達4.9%　富達：看好並增持美國股票

強積金MPF於2023年全年錄得正回報。機構富達國際表示，香港強積金 2023 年全年平均回報為4.9%，當中以美國股票基金及日本股票基金表現最好，又指看好美國市場並擬增持美國股票。
富達國際指，2023年金融市場表現個別發展，香港強積金全年整體回報為4.91%，當中以美國股票基金及日本股票基金表現最理想，分別達26.2%及22.8%。
富達：看好並增持美國股票
富達國際投資策略董事簡立恆指，各個央行偏鴿的取態帶動股市造好，同時增加軟著陸共識，故持續看好環球股市表現，並增持美國股票。
他認為，市場普遍預料美國經濟軟著陸，而聯儲局有望較預期更早開始減息，加上美國消費者信心強韌，有助維持經濟處於後增長周期更長時間。而在憂慮通脹持續高企的環境下，經濟數據起落或於今年稍後左右市場走勢。至於歐洲，經濟增長較弱及數據顯示通脹大幅回落，這表示歐洲央行的取態將跟隨聯儲局變得溫和。歐洲經濟出現穩定跡象，又認為可增加配置歐洲股票。
建議放眼印度及其他新興市場
亞洲方面，日本股市去年由強勁本土復甦帶動造好但實際情況仍須趕上市場預期，近期經濟意外開始走弱，預計通脹將上升及日本央行將更進一步推動貨幣政策正常化，對日本市場偏向中性看法。
他又補充，中國市場復甦較預期緩慢，市場仍須透過重整，擺脫房地產業陰霾及消費者信心不足的挑戰，中國政府已釋出清晰方向穩定經濟，預料投資機會將逐步浮現。投資者可放眼亞洲其他市場及新興市場，如印度經濟保持強勁，半導體週期改善，繼續為以科技股為主的南韓及台灣市場提供支持。