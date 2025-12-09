MPF｜強積金實施25年 積金局：今年來淨投資回報率約15%

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，強積金總資產已增至1.5萬億元，今年初至今的淨投資回報率約15%。(積金局)

劉麥嘉軒在網誌指，自強積金實施以來至今年10月底，各類基金年率化投資表現均錄得正回報。當中，佔強積金總資產共80%的股票基金和混合資產基金，分別平均錄得2.4倍及2倍的累積淨回報，年率化淨回報分別是5%及4.5%，跑贏同期1.8%年率化通脹率。至於債券基金、保證基金及貨幣市場基金，分別錄得1.9%、1.2%和約1%的平均年率化淨回報。

強積金於2000年12月1日起實施，至實施25年。積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，強積金總資產已增至1.5萬億元，今年初至今的淨投資回報率約15%。

「懶人基金」跑贏年率化通脹

劉麥嘉軒補充，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），自2017年推出以來，「懶人基金」旗下的核心累積基金平均錄得6.9%的年率化淨回報，跑贏同期1.8%年率化通脹率。

劉麥嘉軒表示，由去年6月起，越來越多強積金計劃加入「積金易」，加入後行政費不可高於「積金易」目前0.37%的收費水平，惠及逾九成計劃成員帳戶。隨着越來越多人使用，她有信心行政費未來能夠進一步降低。

劉麥嘉軒指，積金局將繼續推進強積金「全自由行」，推廣自願性供款，提高強積金最低及最高供款入息水平和優化「懶人基金」。