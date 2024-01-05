MPF｜強積金投資港美差異達43.4%　GUM：低風險可續買保守基⾦ (更新)

再有強積金機構公布2023年MPF成績表，機構GUM表示，2023年全年回報表現平均升3.5%，⼈均賺8,171港元。但去年年中港市場未如理想，錄得10至15%虧損；至於美股表現持續強勢，回報⾼達約28%，兩者主動投資類別甚至相差達43.4%。GUM呼籲，投資者應積極管理投資，亦給予2024年的投資展望。

GUM策略及分析師雲天輝則指，美國 2024 年踏入減息周期，利好債券資⾦類別表現，故低風險投資者可繼續視保守基⾦為主要資⾦配置類別。⽽ 2023 年預設投資策略表現為所有混合資產基⾦之冠，投資主要集中於美、歐、⽇及設有較低基⾦開⽀比率(FER)0.95%，值得中風險投資者購買。

積金局回應

雖然市場上經常有不同商業機構發放有關強積金投資表現的數據，但強積金是跨越超過40年的長線投資，強積金計劃成員應以長線投資的角度看待強積金。強積金的設計協助計劃成員透過「平均成本法」，以定期定額供款和適合個人需要和不同人生階段的投資，建立退休儲備。