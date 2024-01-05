MPF｜強積金投資港美差異達43.4%　GUM：低風險可續買保守基⾦

再有強積金機構公布2023年MPF成績表，機構GUM表示，2023年全年回報表現平均升3.5%，⼈均賺8,171港元。但去年年中港市場未如理想，錄得10至15%虧損；至於美股表現持續強勢，回報⾼達約28%，兩者主動投資類別甚至相差達43.4%。GUM呼籲，投資者應積極管理投資，亦給予2024年的投資展望。