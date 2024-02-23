MPF｜強積金港股基金1月流出12億元　GUM：成員偏好美股基金

強積金機構GUM發布最新1月的強積金市場佔有率報告，顯示1月強積金市場總資產下跌1.7%，跌至1.12萬億港元；在市佔率方面，宏利仍以27.9%的佔有率居首，滙豐（17.6%）和永明（10.9%）繼續位列第二和第三。

報告指，1月強積金市場總資產下跌1.7%，降至1.12萬億元，期內共有13.5億元轉入「股票基金」，而「混合資產基金」和「固定收益基金」則分別有11億元和2.5億元轉出，這可能是因為全球股市在2023年普遍表現良好，吸引了許多投資者將資金轉移到「股票基金」。

在2024年1月，淨資金轉出最多的為「香港股票基金」、「大中華股票基金」，沬流出12.25億港元；而資金淨流入最多的資產類型為「美國股票基金」，淨流入3.14億元。

GUM策略及分析師雲天輝表示， 2023年不同市場表現分歧，從1⽉資⾦轉換結果可⾒，成員偏好上年成績較好的基⾦類別，如「美國股票基⾦」及「預設投資策略-核⼼累積基⾦」。不過上⽉美國通脹數 據超出預期，第⼀季減息預期下降，基⾦波幅有機會變⼤。強積⾦作為超⻑線的退休投資，強積⾦成員應以⻑線投資的⾓度看待強積⾦，不應過份預測最佳的入市時機來追逐市場波動。