MPF｜強積金首季人均賺8900元　積金評級：本地股市表現令人失望

積金評級：美股基金首季破紀錄淨流入近92億

積金評級指，儘管只有約 8.4% 的強積金市場份額，但美國股票基金在今年首季卻吸引了前所未有的資金淨流入， 估算第一季淨流入約91.6億港元，是美國股票基金 5 年以來季度平均淨流入21.3億港元的四倍以上。

積金評級主席叢川普表示，美股基金在2024年第一季吸引超過90億港元的強積金資金淨流入，其中一個原因是令人失望的本地股市表現、強積金成員試圖利用美國股市的強勁勢頭。