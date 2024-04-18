MPF｜強積金首季人均賺8900元　積金評級：本地股市表現令人失望

MPF強積金首季數據公布，MPF研究機構積金評級指，截至3月底，強積金首季回報估算約為2.47%，總資產約為1.18萬億，增長約424億元，相當於強積金成員平均帳戶結餘約24.89萬元，增長約8,900元。
積金評級：美股基金首季破紀錄淨流入近92億
積金評級指，儘管只有約 8.4% 的強積金市場份額，但美國股票基金在今年首季卻吸引了前所未有的資金淨流入， 估算第一季淨流入約91.6億港元，是美國股票基金 5 年以來季度平均淨流入21.3億港元的四倍以上。
積金評級主席叢川普表示，美股基金在2024年第一季吸引超過90億港元的強積金資金淨流入，其中一個原因是令人失望的本地股市表現、強積金成員試圖利用美國股市的強勁勢頭。
另外，叢川普又指由於去年強積金市場推出多隻美國股票基金、美股近來表現強勁以及本地股市表現持續令人失望，似乎都令強積金成員轉移投資美國股票基金。
叢川普重申，集中投資於單一市場或單一資產類別會增加投資風險，多元化和長線投資才能長遠地創造財富。
宏利淨流入份額接近35%
而在保薦人層面，宏利位居榜首，估算吸引了約48.3億港元的淨流入，淨流入份額接近35%。而在基金層面，永明強積金美國股票基金位居基金淨流入榜榜首，估算吸引了約19億港元的資金淨流入。