MPF｜強積金首8月人均賺1.85萬　積金評級：日本股市反彈助回報

計入供款後，截至8月底強積金總資產估算約為1.26萬億元，再創歷史新高位。475萬名強積金成員的平均賬戶結餘目前約為26.57萬元，比7月底增加約5,400元，今年至今增加約25,700元，這是自2021年6月以來的最高水平，也是自強積金成立以來的第三高水平。

日本股票基金年初至今表現最佳

儘管日經 225 指數在8月5日錄得有史以來最大單日點數跌幅，但日本股市反彈，日本股票基金仍是強積金今年至今表現最佳的基金類別，回報率達18.91%，而美國股票基金也持續表現強勁，年初至今回報率達 17.45%，是自強積金成立以來第三佳的首8個月表現。

積金評級主席叢川普表示，美國增長前景、議息及即將到來的美國大選等因素的綜合作用可能會擾亂市場，這突顯多元化投資的重要性。儘管如此，到目前為止，今年對強積金來說是有利的，而強積金也有望自2020年以來首次實現1,000億元的年度收益。