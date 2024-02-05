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財經
2024-02-05 15:51:00

MPF｜強積金1月人均蝕5000元　積金評級：中港股市表現影響 (更新)

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MPF｜強積金1月人均蝕5000元，積金評級：中港股市表現影響。(資料圖片)

MPF｜強積金1月人均蝕5000元，積金評級：中港股市表現影響。(資料圖片)

強積金機構積金評級公布1月MPF數據，指中港股市表現疲弱，令強積金在2024年1月虧損約2.06%，按港元計算，強積金1月份投資虧損約235億港元，即469 萬名強積金成員平均虧損約5,000港元。

強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖）

強積金1月減少約195億

在計入強積金供款後，截至1月底，強積金總資產估算約為1.12萬億港元，即1月減少約195億港元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約 23.88萬港元（1月下跌約4,200港元）。

積金評級指，在2023年5個表現最佳的強積金基金類別（美國、環球、日本、歐洲股票基金和 DIS 核心累積基金）在1月份繼續跑贏其他資產類別；但香港及中國股票基金在1月份表現仍落後，下跌約 9.21%，是強積金推出以來，以1月份表現計，表現第三差的1月份開局。

港股下跌是導致MPF虧損最大因素

積金評級主席叢川普表示，本地股市下跌是導致強積金1月份虧損的最大因素。香港及中國股票基金下跌約 9.21%，原因是對通縮的擔憂打擊了內地投資者的情緒，亦影響強積金成員，並引起香港本地股票基金經理的注意。

叢川普稱，香港及中國股市下跌不只影響本地股票基金，其影響更為深遠。香港及中國股票的投資表現影響其他基金類別，特別是強積金的傳統混合資產基金，這些基金在1月份均錄得虧損。

他續指，雖然傳統的混合資產基金在 2024 年之始錄得虧損，但積金局推薦的DIS核心累積基金表現再次跑出，由於其投資在香港及中國股票的比重相對較少，而在美國股票的投資比重較多，因此錄得正回報。

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積金局：短期數據對部署沒有太大參考價值

積金局回應，市場上經常有商業機構發放有關強積金投資表現的短期數據，但強積金是跨越超過40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有太大實際的參考價值。計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。

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