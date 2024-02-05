MPF｜強積金1月人均蝕5000元　積金評級：中港股市表現影響

積金評級指，在2023年5個表現最佳的強積金基金類別（美國、環球、日本、歐洲股票基金和 DIS 核心累積基金）在1月份繼續跑贏其他資產類別；但香港及中國股票基金在1月份表現仍落後，下跌約 9.21%，是強積金推出以來，以1月份表現計，表現第三差的1月份開局。

港股下跌是導致MPF虧損最大因素

積金評級主席叢川普表示，本地股市下跌是導致強積金1月份虧損的最大因素。香港及中國股票基金下跌約 9.21%，原因是對通縮的擔憂打擊了內地投資者的情緒，亦影響強積金成員，並引起香港本地股票基金經理的注意。

叢川普稱，香港及中國股市下跌不只影響本地股票基金，其影響更為深遠。香港及中國股票的投資表現影響其他基金類別，特別是強積金的傳統混合資產基金，這些基金在1月份均錄得虧損。

他續指，雖然傳統的混合資產基金在 2024 年之始錄得虧損，但積金局推薦的DIS核心累積基金表現再次跑出，由於其投資在香港及中國股票的比重相對較少，而在美國股票的投資比重較多，因此錄得正回報。