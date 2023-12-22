MPF｜強積金12月人均僅賺1900元，中港股票基金年初至今最少蝕15%。

2023年來到年尾，強積金MPF機構亦發表12月份的強積金報告。強積金機構「積金評級」指，12月份強積金投資估算收益約為90億元，即469萬名強積金成員，其平均收益僅約1,900元；年初至今投資收益約為222億元，即成員平均收益約4,700元。其中，中港股票基金仍為最差，年初至今最少蝕15%。 積金評級數據顯示，計入強積金供款後，預計2023年底強積金總資產約為1.12萬億港元，自年初以來增加約736億港元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約23.96萬港元，即自年初以來增加約1.57萬港元。

年度最佳回報為美股基金及DIS 積金評級數據顯示，年度最佳回報為美股基金，年初至今升24.22%，而積金局提倡的低收費預設投資策略基金（核心累積基金）有望取得自2017年推出以來第二佳的年度回報；中港股票基金將成為2023 年強積金表現最差的資產類別，預計12月投資虧損約 3.75%，令今年虧損擴大至約15.55%，亦令2023年中港股票基金與美國股票基金之間的回報差距有可能超過2021年40.07%的最大年度回報差距。 積金評級主席叢川普預計，12月強積金微升約 0.81%，這差不多確認強積金成員在2023年將取得正回報，而通脹數據和預計美國減息消息推動強積金在2023年結束時的強勁表現。債券和部份股票在這情況中表現良好，但美股和本地股市表現的極端差距表明，捕捉市場時機及選擇市場是有風險的。