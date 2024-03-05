MPF｜強積金2月投資收益錄約3.08%　積金評級：環球債券基金表現差

強積金研究機構積金評級表示，強積金在2月份錄得投資收益約3.08%或約345億元，因中港股票表現強勁的帶動，每名強積金成員平均收益約7,400元；年初至今的投資收益約110億元，即每名成員平均收益約2,300元。
在計入強積金供款後，截至2月底，強積金總資產約為1.16萬億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約24.72萬元，按月增加約8,200元，為2022年1月以來的最高水平。
2月份表現最好為中港股票基金
所有股票基金和混合資產基金類別在2月份均錄得投資收益。中港股票基金是2月份表現最好的基金類別，單月回報率約6.82%，是該基金類別自去年1月以來的最佳單月表現。環球債券基金是2月份表現最差的資產類別，單月虧損約1.25%。
積金評級主席叢川普(Francis Chung)表示，本地股市跌至多年低點後逐步回升。香港最近放鬆房地產和貸款政策，加上美國不斷發出積極訊號，都為市場提供動力，而超過42%的強積金資產投資於股票基金，股市上升將成為促使成員平均賬戶結餘突破25萬元大關的催化劑。
叢川普續指，中港股票基金是2月份表現最佳的強積金資產類別，回報約6.82%，但1月份中港股票基金下跌9.21%，這16.03%的回報差距，突顯市場有多波動。強積金成員必須明白，將投資組合回報波幅減至最低與尋求市場回報同樣重要，而將回報波幅減至最低的關鍵是投資組合多元化。