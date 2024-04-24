MPF｜強積金4月料人均蝕3300元　積金評級：美股低迷影響表現

踏入4月，有強積金MPF研究機構預料人均或蝕3,300元。積金評級公布，預計強積金在4月份回報將錄得負數，可能會抵消年初至今的正回報，主因是美股低迷影響表現。

踏入4月，有強積金MPF研究機構預料人均或蝕3,300元。積金評級公布，預計強積金在4月份回報將錄得負數，可能會抵消年初至今的正回報，主因是美股低迷影響表現。

MPF日股及美股或「跑輸大市」

積金評級指，估算4月份目前投資虧損約達2.85%；以港元計算，估算4月份目前虧損約157億港元，即475萬名強積金成員平均虧損約3,300港元。計入強積金供款後，料4月底強積金總資產約為1.17萬億港元，較3月底下跌約117億港元，相當於強積金成員平均賬戶結餘約24.64萬港元，較3月底減少約2,500港元。

積金評級表示，預計日本和美國股票基金將成為強積金4月表現最差的資產類別，而強積金成員在2024年首季，共投資創紀錄的92億港元於美國股票基金。

積金評級 ：首選投資DIS

積金評級主席叢川普表示，大家預期美股持續走強，令首季有史無前例港元強積金資金流入美股基金，但4月份美股下跌或致虧損，他又指，「美股七大科技巨頭」本月共蒸發近1萬億美元市值。

叢川普展望，今年開局時，通脹和利率均對市場有利，但通脹現時仍然頑固，降息可能會推遲。地緣政治局勢緊張也令市場緊張，而緊張的市場也帶來市場波動。雖然有捕捉市場的誘惑，但從長遠而言是一個愚蠢的策略。積金局推出的低收費預設投資策基金（DIS）屬多元化投資，繼續是積金評級認為2024年的首選投資方式。