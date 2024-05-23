MPF｜強積金4月避險情緒升溫　GUM：港股基金淨流出最多

GUM指，在市佔率⽅⾯，2024 年初⾄今，宏利受資⾦流入推動，市佔率上升0.12%，以27.8%位居榜⾸；滙豐和永明分別升0.07%及跌 0.10%，以17.6%及 10.9%的市佔率繼續位列第⼆和第三，連同第四的友邦（9%）及第五的中銀保誠（7.3%），⾸五名供應商共佔強積⾦市場逾七成。

強積金研究機構GUM周四（23日），發布4⽉強積⾦市場分析報告。截⾄4⽉30⽇，強積⾦市場總資產上升0.1%，⾄1.185萬億港元。GUM表示，4月因避險情緒升溫，股票基金錄得流出，當中以港股基金淨流出最多。

4月最多人轉投資保守基⾦

資⾦流向⽅⾯，4⽉中「股票基⾦」及「混合資產基⾦」分別有21.6億及8.7億港元的資⾦轉出，這是今年⾸次資⾦由「股票基⾦」及「混合資產基⾦」轉⾄「固定收益基⾦」。

⽽資⾦淨流入最多的前五個資產類型則包括「強積⾦保守基⾦」、「預設投資策略-核⼼累積基⾦」、「⽇本股票基⾦」、「保證基⾦」和「環球股票基⾦」。其中「強積⾦保守基⾦」及「保證基⾦」共轉入約28億港元，反映成員的避險情緒正在增加。

GUM 策略及投資分析師雲天輝指出，受累於美國通脹反彈和加沙地緣事件，4⽉份全球股市出現調整，特別美股和⽇股，市場避險情緒升溫，強積⾦保守基⾦和保證基⾦分別共吸納28億港元的資⾦。另⼀⽅⾯，港股 4 ⽉從低位反彈近 9%，唯仍然有共 25 億資⾦從香港股票相關基⾦轉出，但隨著港股在 5 ⽉的強勢反彈及交易量的提⾼，預計轉出量將會減少。不過，強積⾦作為長期的退休投資⼯具，強積⾦成員應該以長期投資的⾓度看待，不應過於預測最佳的入市時機來追逐市場波動。