MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億　較3月底減少200億

永久離港提取MPF數目與去年同季相若

積金局指，2023年第三季以永久離港為理由提早提取強積金的申索數目為8,700宗，與去年同季相若，而較2021年同季減少約7%。

積金局表示，自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金，其平均年率化淨回報分別為3.6%及3.5%，高於同期的年率化通脹率1.8%。兩類基金的累積淨回報分別為125%及117%。至於在2023年第三季，強積金已收總供款共213 .1億，其中164.3億（77%）為強制性供款，48.8億（23%）為自願性供款。