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財經
2023-11-29 16:20:00

MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億　較3月底減少200億

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MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億，較3月底減少200億。(資料圖片)

MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億，較3月底減少200億。(資料圖片)

積金局公布《強制性公積金計劃統計摘要》數據，截至9月底，強積金總資產值錄得1.09萬億元，較10年前增加1.23倍，但較3月底數據1.11萬億元減少200億元；而扣除收費及費用後的淨回報約2,100億元。另外，日前立法會新一份《數據透視》顯示，最新2023/24年度截至6月底回報率為-1%，反映MPF仍出現虧損情況。

MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億，較3月底減少200億。(積金局數據) MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億，較3月底減少200億。(積金局數據) MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億，較3月底減少200億。(積金局數據) MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億，較3月底減少200億。(積金局數據) MPF｜強積金9月底總資產錄1.09萬億，較3月底減少200億。(積金局數據)

永久離港提取MPF數目與去年同季相若

積金局指，2023年第三季以永久離港為理由提早提取強積金的申索數目為8,700宗，與去年同季相若，而較2021年同季減少約7%。 

積金局表示，自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金，其平均年率化淨回報分別為3.6%及3.5%，高於同期的年率化通脹率1.8%。兩類基金的累積淨回報分別為125%及117%。至於在2023年第三季，強積金已收總供款共213 .1億，其中164.3億（77%）為強制性供款，48.8億（23%）為自願性供款。

立法會文件：今年首季MPF錄投資虧損

立法會《數據透視》提及MPF數據，當中以強積金最新於2023年6月統計摘要顯示，今年4至6月，即2023/24年度首季的回報率為-1%，意味MPF仍然未「止蝕」。

文件指出，強積金表現受環球金融市況影響，其中在2003/04、2009/10、2021/22年度三個年度，回報率均錄得逾20%正回報，但過去亦有九個財年是錄得負回報，當中包括2021/22年度的-8.2%回報率，以及2022/23年度-5.9%回報率。

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