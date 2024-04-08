MPF｜整體強積金年率化淨回報2.6%　股票基金最佳　「懶人基金」累計升五成

積金局表示，自制度在2000年實施以來，整體強積金的年率化淨回報(扣除收費及費用)為2.6%。(資料圖片)

積金局今天(8日)公布，截至2024年3月底的強積金投資回報臨時數據，指自制度在2000年實施以來，整體強積金的年率化淨回報(扣除收費及費用)為2.6%，回報率反映475萬名強積金計劃成員的整體投資選擇及市場情況。

按基金種類劃分，股票基金及混合資產基金的年率化回報表現最佳，達3.8%，累積回報超過一倍，分別錄得138.4%及136.5%的淨回報，其次就為債券基金，年率化淨回報為1.9%，累積淨回報53.5%；表現最差為貨幣市場基金(不包括強積金保守基金)，年率化淨回報僅為0.6%，累積淨回報15.8%。

至於2017年推出俗稱「懶人基金」的預設投資策略，當中核心累積基金，年率化淨回報有6%，累積淨回報有50.2%；65歲後基金，年率化淨回報有2.0%，累積淨回報有14.6%。

積金局發言人指，強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應視為短線投資，更不應嘗試捕捉市場，強調強積金的設計協助供款人透過「平均成本法」，以定期定額供款和適合個人需要和不同人生階段的投資，建立退休儲備，供款人亦應定期審視其強積金投資組合，並根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素作出評估。