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財經
2025-04-23 11:45:00

MPF｜特朗普稅戰衝擊環球股市　4月強積金人均蝕11163元

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在特朗普開打稅戰下，4月份MPF人均蝕11,163元。(資料圖片)

在特朗普開打稅戰下，4月份MPF人均蝕11,163元。(資料圖片)

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美國總統特朗普發動的關稅戰引發全球股市震盪，香港打工仔的強積金帳戶亦難逃衝擊。根據強積金顧問公司GUM最新數據顯示，4月份強積金人均虧損達11,163元，年內累計虧損為3,815元。

美國總統特朗普。(AP) 股票基金悉數見紅，混合資產基金和固定收益基金表現相對穩定。(GUM提供)

股票基金悉數見紅  港股基金單月表現最差

在各類基金表現方面，股票基金在4月份普遍表現低迷，悉數見紅。其中歐洲股票基金相對抗跌，單月回報率為負1.9%，但年初至今仍保持4.3%的正回報；反觀香港股票基金表現最為遜色，單月暴跌9.4%，雖然年初至今尚有2.5%的回報；追蹤指數的香港股票基金同樣表現不佳，單月下跌9.0%，但年初至今回報率達5.3%。

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美股基金年初至今表現「包尾」

至於美國股票基金亦表現疲弱，月內回報率為負6.1%，年初至今更累計下跌11.0%，成為表現最差的股票基金類別。

相較之下，混合資產基金和固定收益基金表現相對穩定，表現最好的混合資產基金是混合資產基金(20%至40%股票)，月內回報率為負1.1%，年初至今則有1.1%的正回報；表現最好的固定收益基金是環球債券基金，月內回報率為1.3%，年初至今回報率為3.3%，成為動盪市況中的資金避風港。

GUM分析指出，4月強積金市場總體表現疲弱，尤其是股票基金遭遇挑戰，混合資產基金和固定收益基金表現相對穩定，但回報率仍然有限。

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