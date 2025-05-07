MPF｜特朗普「跪低」4月人均僅蝕1730元　市況波動打工仔應「一招」自保

強積金顧問公司GUM今日(7日)發布4月份強積金(MPF)表現報告，數據顯示綜合指數微跌0.6%，收報250.3點。值得關注的是，4月份強積金人均虧損從月中高峰的11,163港元大幅收窄至1,730港元，顯示市場在月尾大幅收復失地。儘管如此，今年以來強積金仍保持正回報，年初至今人均賺5,618港元。

GUM表示，雖然美國總統特朗普於4月「解放日」宣布的全球關稅政策嚴峻程度超乎市場預期，使環球股市大跌。然而，隨著美國對大部分國家的關稅暫停90日後，加上現時由言論較溫和的美財長貝特森(Scott Bessent)交涉關稅，環球股市逐漸回升至「解放日」大跌前的水平。此外，美烏簽署礦產協議帶動俄烏停戰希望復燃，提振歐洲經濟信心。

在股票基金表現方面，日本及歐洲股票基金表現亮眼，4月分別錄得3.0%和2.1%的升幅。歐洲則受惠於歐洲央行維持寬鬆貨幣政策及歐元升值等利多因素，股市表現穩健。反觀香港股票基金表現最差，單月下跌4.2%，主要受累於港股在2月因DeepSeek概念而跑贏全球，以及中美關係緊張加劇。

勿頻繁轉換基金 嚴守長期投資紀律

混合資產基金及固定收益基金展現穩健特性，4月整體回報均上升0.4%。其中「預設投資策略-65歲後基金」和「混合資產基金(20%至40%股票)」領跑混合資產基金；而「環球債券基金」與「港元債券基金」在固定收益基金中單月表現最好，分別錄得2%和0.8%升幅。GUM建議，面對波動市況，成員應嚴守長期投資紀律，避免頻繁轉換基金和避免嘗試捕捉市場時機。