MPF｜積金局譴責滙豐及罰款2400萬元　前退休金主管葉士奇喪18個月中介資格

積金局公布，向強積金主事中介人滙豐香港作出譴責及罰款2,400萬的處罰。積金局亦譴責前退休金主管葉士奇，及命令其由2024年7月5日至2026年1月4日的18個月期間喪失主事中介人負責人員資格。

積金局指，滙豐在2020年4月至2021年2月期間，推行一個轉介項目，並招募沒有註冊中介人資格的人力資源機構或招聘公司作為介紹人，向滙豐推薦潛在的強積金企業客戶。若獲推薦的客戶、介紹人自己及／或其附屬公司參與滙豐的強積金計劃、向滙豐的計劃作強積金供款及／或將強積金轉移至滙豐的計劃，該介紹人便可從滙豐獲得轉介費。

積金局認為，滙豐在推行該項目時，沒有充分考慮到《操守指引》及設有管控措施、程序及其他安排，而滙豐在推行該項目期間，允許未經註冊的人士進行受規管活動。

積金局：滙豐缺失歸因葉士奇

積金局又表示，葉士奇是滙豐的前負責人員，負責監督批核及執行該項目直至2020年11月，但他卻沒有識別不遵從相關操守要求的風險，包括提供優待的規範，及不可用未經註冊的人士進行受規管活動。積金局認為滙豐的缺失，可歸因於他作為負責人員的疏忽所引致。