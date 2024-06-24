MPF｜積金局：首季永久離港提取強積金涉15億　按年減少近3%

首季強積金已收總供款共228.9億元，較對上一季增加7%，其中 17.1.1億元(75%)為強制性供款及57.8億元(25%)為自願性供款。

積金局指，截至今年3月底，331萬個強積金賬戶有投資於預設投資策略(DIS)下的成份基金，約佔全部1,110萬個強積金賬戶三成，而有關投資總資產值為1,177.6億元，佔強積金總資產值一成。

截至3月底，2017年4月1日推出的「預設投資策略」（DIS）截至今年3月底，其核心累積基金及65歲後基金分別平均錄得6%及2%的年率化淨回報，這兩類基金的累積淨回報分別為50.2%及14.6%；強積金可扣稅自願性供款(TVC)賬戶數目7.6萬個，按年上升10%。自TVC實施以來累計供款總額為105.1億元。

股票基金及混合資產基金淨回報均高逾一倍

積金局表示，自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金，其平均年率化淨回報均為3.8%，高於同期的年率化通脹率1.8%，這兩類基金的累積淨回報分別1.38倍及1.36倍。