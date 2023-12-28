熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-28 11:50:00

MPF｜積金局：305萬強積金帳戶投資「懶人基金」　DIS平均淨回報達11%

分享：
積金局主席劉麥嘉軒。(資料圖片)

積金局主席劉麥嘉軒。(資料圖片)

積金局主席劉麥嘉軒於網誌撰文，提及有關強積金「懶人基金」。她表示，強積金其中一個重大改革，是由積金局策劃、俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS），為沒有時間打理強積金或不熟悉投資的打工仔女而設。

MPF｜積金局：305萬強積金帳戶投資「懶人基金」，DIS平均淨回報達11%。(積金局) MPF｜積金局：305萬強積金帳戶投資「懶人基金」，DIS平均淨回報達11%。(積金局)

投資於DIS的強積金資產有947億

劉麥嘉軒指，截至2023年9月底，有305萬個強積金帳戶投資於DIS，較一年前穩步上升一成。每十個強積金帳戶中，就有三個投資於DIS。其中，投資於DIS的強積金資產有947億，佔強積金總淨資產值9%，DIS的核心累積基金及65歲後基金在過去一年的平均淨回報分別為11.1%及2.4%。

劉麥嘉軒表示，DIS是參考國際專家的意見及香港實際情況，由兩個混合資產基金（核心累積基金及65歲後基金）組成，而且設有收費上限、分散投資環球市場和隨齡降險三個特點，回應打工仔女對強積金選擇難的關注和降低收費的期望。DIS於2017年4月推出後，成為相關國際組織在研究預設基金議題時，不時引用的正面例子。

正全速推進積金易（eMPF）平台

此外，劉麥嘉軒稱，積金局及積金易平台公司正全速推進「積金易」（eMPF）平台項目，目標於2024年第二季起開始將強積金帳戶轉移上平台，並於2025年內完成轉移所有強積金帳戶到平台，現正進行多重測試。

Ad Block
MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖） MPF強積金提取方法及程序（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受