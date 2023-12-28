MPF｜積金局：305萬強積金帳戶投資「懶人基金」　DIS平均淨回報達11%

積金局主席劉麥嘉軒於網誌撰文，提及有關強積金「懶人基金」。她表示，強積金其中一個重大改革，是由積金局策劃、俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS），為沒有時間打理強積金或不熟悉投資的打工仔女而設。

劉麥嘉軒指，截至2023年9月底，有305萬個強積金帳戶投資於DIS，較一年前穩步上升一成。每十個強積金帳戶中，就有三個投資於DIS。其中，投資於DIS的強積金資產有947億，佔強積金總淨資產值9%，DIS的核心累積基金及65歲後基金在過去一年的平均淨回報分別為11.1%及2.4%。

劉麥嘉軒表示，DIS是參考國際專家的意見及香港實際情況，由兩個混合資產基金（核心累積基金及65歲後基金）組成，而且設有收費上限、分散投資環球市場和隨齡降險三個特點，回應打工仔女對強積金選擇難的關注和降低收費的期望。DIS於2017年4月推出後，成為相關國際組織在研究預設基金議題時，不時引用的正面例子。

正全速推進積金易（eMPF）平台

此外，劉麥嘉軒稱，積金局及積金易平台公司正全速推進「積金易」（eMPF）平台項目，目標於2024年第二季起開始將強積金帳戶轉移上平台，並於2025年內完成轉移所有強積金帳戶到平台，現正進行多重測試。