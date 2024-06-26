MPF｜積金易平台正式運作　劉麥嘉軒：強積金正式進入數碼新世代

積金局主席劉麥嘉軒周三（6月26日）發表網誌，公布「積金易」平台正式開始運作。她表示，首個強積金受託人「萬通信託」強積金計劃的所有帳戶資料，經過一周準備工作及數據轉移程序後，已順利轉移至「積金易」。由今天開始，萬通信託的計劃成員和僱主會透過「積金易」管理強積金的行政工作。劉麥嘉軒形容，強積金正式進入數碼新世代。

劉麥嘉軒指，「積金易」是一個全新的電子平台，各個強積金受託人管理的強積金計劃，按照加入「積金易」的時間表，由「積金易」逐一取代現有受託人的強積金行政系統，讓計劃成員和僱主利用平台數碼化、自動化和一站式的設計優勢，使今後管理強積金有煥然一新的體驗，並實現大幅度減費。

劉麥嘉軒又指，計劃成員平均只需5分鐘便可完成註冊，而僱主註冊雖然較計劃成員所須填寫的資料相對較多，但亦只需約10分鐘即可完成；而外展服務亦反映大部分僱主普遍都滿意「積金易」的用戶體驗。

劉麥嘉軒同時呼籲參加萬通信託強積金計劃的僱主盡快註冊「積金易」，至於其他仍未加入「積金易」的強積金計劃的僱主，供款安排會維持不變。

第二間即將加入「積金易」的中國人壽信託，其所服務計劃成員及僱 主可由7月12日起註冊，並由7月29日起使用「積金易」處理強積金的行政工作；而第三間加入「積金易」的交通銀行信託亦會於6月28日向其計劃成員及僱主發放資訊包。