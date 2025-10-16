MPF｜積金易平台車隊走勻18區　助打工仔註冊及解答問題

為配合「積金易」平台最後階段和最大規模的上台安排，積金局宣布積金易公司已成立了車隊，前往港九新界不同地區，協助打工仔女認識「積金易」，並即場提供註冊服務，冀做到「走勻十八區，註冊零距離」。

該車隊配備多款車輛，總數將逐步增至10輛。每輛車身除展示「積金易」的最新資訊、宣傳短片與操作流程外，更設有電子工具，讓市民在服務大使協助下現場完成註冊「積金易」，並即時解答各項相關查詢。

「積金易」車隊已於昨日啟動，將巡迴全港18區提供服務，待明年初強積金行業計劃加入「積金易」平台後，車隊亦會走訪行業計劃成員的主要工作地點，包括建築地盤、食肆集中的地區等，為工友提供即場註冊服務和解答問題。

劉麥嘉：強化「區區有支援」

積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒表示，正不遺餘力推動「積金易」，包括一直以來派出外展隊到僱主的工作地點，協助僱主和人力資源人員熟習積金易的功能。她指出，增設車隊將巡迴全港各區，直接將「積金易」的註冊及支援服務帶給打工仔，並與現有的3個「積金易」服務中心、承辦商旗下12間電訊門市，以及6個康文署體育館內的服務站相互配合，進一步強化「區區有支援」的網絡。