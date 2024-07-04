MPF｜積金評級：上半年強積金回報5.16% 6月MPF人均賺2000元

強積金研究機構積金評級表示，強積金6月份投資回報約0.76%，投資收益約93億元，即475萬名強積金成員平均獲利約2,000元。至於2024年第二季回報約2.62%，上半年回報約5.16%，為2019年以來最好的上半年回報，也是自強積金成立以來的第6個最佳的上半年開局。 在計入投資收益及強積金供款後，475萬名強積金成員平均賬戶結餘約為25.81萬元，較 5月底上升約2,800元，較首季增加約9,200元，上半年增加約1.81萬元。

積金評級：美股基金5個月回報皆高踞前3名 積金評級表示，美股基金以13.65%的回報率，位居強積金上半年表現榜榜首，美股基金在2024年首6個月中的5個月回報皆高踞前3名，並創下自強積金推出以來該基金類別中第4高的首6個月回報。