MPF｜積金評級：強積金上半年人均賺1.32萬　債券基金「見紅」倒蝕

積金評級表示，截至6月20日，MPF投資回報約1.59%，預計第二季至今累計回報約3.46%，是強積金連續第三個季度錄得正回報；而預計今年至今累計收益約6.02%。若月底能達此目標，這將是強積金自2019年以來最佳的上半年表現，也是自強積金成立以來第五高的上半年回報。

債券基金「見紅」倒蝕

按各類基金表現中，積金評級預計，美股基金上半年回報將達13.62%，位列強積金表現榜首，以及強積金推出以來第四高；亞洲股票基金排第二，半年回報11.21%；至於中港股票基金回報則較遜色，半年料錄7.57%。至於貨幣市場基金（人民幣及港元）及債券基金（環球）料為上半年最差表現，分別虧損0.18%及2.57%。

積金評級主席叢川普指，所有股票市場都對強積金上半年增長作出積極貢獻，其中美股佔著領導位置。標準普爾500指數已經有一年多的時間沒有出現超過2%的拋售，這是該指數自環球金融危機以來持續上升時間最長的一次，並且奠定投資者的信心，顯示儘管通脹、利率和地緣政治緊張局勢持續存在，但正回報可能會持續下去。投資永遠存在不確定性，但可以通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資來減輕不確定性。