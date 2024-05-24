MPF｜積金評級：5月強積金人均賺8600元　中港股票基金表現耀眼

強積金研究機構積金評級表示，以截至5月21日計算，5月至今投資收益約4.02%，相當於約408億元投資收益，即475萬名強積金成員平均收益約8,600元；料年初至今回報約為6.33%，投資收益約664億元，即每位成員平均收益約1.4萬元。積金評級指，在中港股市引領下，MPF有望在5月份錄得正回報，是今年第3個月的正回報。

在計入強積金供款後，目前估算5月底的強積金總資產約為1.23萬億元，比4月底增加約448億元，今年起增加約888億元，即強積金成員平均賬戶結餘約25.87萬元，較4月底增加約9,400元。

積金評級：中港股票基金回報約7.59%

目前所有資產類別在5月份均綠得正回報，機構指，中港股票基金回報約7.59%，預計將連續第2個月高踞強積金資產類別表現排行榜榜首，並是中港股票基金連續第4個月獲得正回報，而以首5個月表現來看，亦料將是自強積金推出以來，第四高的首5個月回報表現。

積金評級主席叢川普稱，儘管市場持續波動情況，投資情緒一般而言似乎正在轉向積極，而全球通脹仍然頑固，利率仍然居高不下，但穩健企業的業績正支撐投資者信心。