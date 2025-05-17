MPF｜近兩年拖欠強積金供款增6至7% 鄭恩賜：研引入分層遞增附加費

積金局行政總監鄭恩賜表示，對比近兩年僱主拖欠強積金的數字有所增加，積金局去年發出40萬張欠款附加費通知書，較前年約37萬張，增加6至7%，主要涉及飲食、建造和零售業，局方正研究引入分層遞增附加費，以提高僱主盡早繳款的動機。
主要涉及飲食建造零售業
鄭恩賜在電視節目受訪時表示，2023年積金局發出約37萬張拖欠供款通知書，去年增加至40萬張，四分一會在兩周限期內找數，成功追回1.9億元欠款，未能追回的約1,300萬元；局方亦會用盡方法追討，包括「追魂電話」等，最後只有百分之五要訴諸法庭處理，2024年有千多宗，但最終約有一半能成功追到欠款。
他強調絕大部分僱主都是奉公守法，會按時交款，只是有時或因現金流問題出現拖延，待情況好轉最終都會繳交。只是近期多了飲食集團結業，予人錯覺以為拖欠供款情況突然增多，其實一直以來小部分飲食業顧主都有拖欠供款的情況。
有拖欠「慣犯」名冊
局方有拖欠「慣犯」名冊，對於他們就不會多等，並正研究將現時劃一5%的拖欠附加費，改為分層遞增附加費，以提高僱主盡早繳款的動機：「譬如你拖一個月的，我就5%的附加費，你超過一個月就10%，或者你拖兩個月或三個月，這個還要去思量究竟條線畫在哪裡。」
執法機構要求提供資料 一定會協助
拖欠強積金是不少公司倒閉前的先兆，對於積金局會否預早向勞工處或執法部門通報，鄭恩賜指強積金涉及個人和公司資料，不可以隨便交予他人，但若執法機構要求提供，一定會協助。