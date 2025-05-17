MPF｜近兩年拖欠強積金供款增6至7% 鄭恩賜：研引入分層遞增附加費

積金局行政總監鄭恩賜表示，對比近兩年僱主拖欠強積金的數字有所增加，積金局去年發出40萬張欠款附加費通知書，較前年約37萬張，增加6至7%，主要涉及飲食、建造和零售業，局方正研究引入分層遞增附加費，以提高僱主盡早繳款的動機。

主要涉及飲食建造零售業

鄭恩賜在電視節目受訪時表示，2023年積金局發出約37萬張拖欠供款通知書，去年增加至40萬張，四分一會在兩周限期內找數，成功追回1.9億元欠款，未能追回的約1,300萬元；局方亦會用盡方法追討，包括「追魂電話」等，最後只有百分之五要訴諸法庭處理，2024年有千多宗，但最終約有一半能成功追到欠款。