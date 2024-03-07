MPF｜鼓勵職場女性額外供款強積金　劉麥嘉軒：女人更長壽要較多退休儲備

適逢即將來臨的「3.8婦女節」，積金局主席劉麥嘉軒在網誌撰文，表示新世代女性應更積極規劃退休保障，並鼓勵職場女性額外供款強積金。她稱，女人較男人長壽6年，因此需要較多的退休儲備。

劉麥嘉軒表示，根據政府統計處的最新數字，女性於2022年的出生時平均預期壽命是87歲，比男性的81歲長六年，即女性計劃成員平均面對較男性長的退休生活，從規劃退休保障的角度而言，故需要較充裕的退休儲備才能應付退休需要。

鼓勵職場女性額外供款強積金

劉麥嘉軒認為，為更好應對退休生活所需，因此建議「職場姊妹」可考慮作自願性供款（TVC），壯大自己的退休儲備。她又提出例子，指若由22歲開始，每個月撥出1,500元作TVC，假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，TVC會額外累積多近314萬強積金。

她建議，缺乏時間去瞭解及管理自己強積金的女性「職場姊妹」，可以投資俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（default investment strategy，簡稱DIS），因過去一年，DIS旗下的65歲後基金的淨回報是7.3%，另一隻核心累積基金更錄得14.3%的淨回報。截至2023年12月，約有330萬個強積金帳戶投資於DIS，較一年前穩步上升約14%。