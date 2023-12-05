MPF｜11月強積金人均賺9400港元　積金評級：年初至今回報重回正數

2023年間，多個月份的強積金（MPF）也錄得虧損。強積金研究機構積金評級公布，強積金MPF在11月份的投資收益約4.13%，錄得自今年1月份以來的最佳月度投資回報，亦令強積金年初至今回報重回正數。此外，年初至今最佳基金為美股基金，升19.02%；最差基金為中港股票基金，只有該基金錄虧蝕，年初至今蝕12.26%。

積金評級按港元計算，估算11月份MPF投資收益約439億港元，即469萬名強積金成員，在11月份平均回報約9,400港元，使今年至今的累計投資收益達到約131億港元，相當於每名成員平均累計投資回報約2,800港元。

即計入供款後，截至11月底的強積金總資產約為1.11萬億港元，而成員平均賬戶結餘約23.68萬港元，而11月增加約1.02萬港元，年初至今增加約1.29萬港元，是自8月底以來的最高水平。

MPF最差基金為中港股票基金

最佳回報基金方面，積金評級指，美國股票基金是11月份表現最佳的資產類別，表現較中港股票基金高約8.81%，令兩種資產類別今年至今的回報差距達31.28%，亦是自強積金成立以來，兩個股票市場之間首11個月的第二大回報差距。

積金評級主席叢川普表示，中港股票基金和美國股票基金的回報差距突顯了多元化投資的重要性。與其他強積金混合資產基金相比，DIS 基金投資相對較多美國股票成份，而本地股票的配置則較少，因而在11月份錄得2023年最佳月度回報。