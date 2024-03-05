熱門搜尋:
驚蟄 回南天 Belgravia Place 撤辣 馮祥記清盤 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-05 11:20:00

MPF｜2月強積金人均賺7384元　GUM：中港股反彈「跑贏大市」

分享：
MPF｜2月強積金人均賺7384元　GUM：中港股反彈「跑贏大市」

MPF｜2月強積金人均賺7384元　GUM：中港股反彈「跑贏大市」

強積金評級機構GUM，周二（5日）發布2月份強積金表現，指2月份，強積金成員人均賺7,384港元，年初至今共賺2,352港元，主因是中港股反彈「跑贏大市」。

「GUM強積金綜合指數」上升3.1%，報227.6點；「GUM強積金股票基金指數」升5.2%，報297.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.4%，報232.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」與上月比較升0.1%，報125.6點。

MPF｜2月強積金人均賺7384元　GUM：中港股反彈「跑贏大市」 MPF｜2月強積金人均賺7384元　GUM：中港股反彈「跑贏大市」

GUM：中港市場出現明顯反彈

2⽉股票基⾦全線造好，中港市場出現明顯反彈，當中以「⼤中華股票基⾦」及「香港股票基⾦」表現最佳，2⽉份分別上升7.2%及 6.8%，但全年計仍分別下跌1.7%及3.5%；⽽上個⽉表現最好的「⽇本股票基⾦」則上漲3.1%，全年表現領先其他股票基⾦，升幅達 8.4%。全年計，擁有更廣泛地區分布的「預設投資策略-核⼼累積基⾦」，表現較好，全年上漲2.6%。這些基⾦受益於在不同地區的投資組合分散，可以減輕單⼀地區市場下跌的風險。

GUM常務董事陳銳隆指出，港股2月明顯反彈，主要因為市場期待3月中央政府會推出刺激政策，加上本港的財政預算案中宣布全面撤除樓市印花稅，刺激市民購買意欲。另外，3月舉行的「兩會」可能帶來更多中央對經濟的看法。投資者應謹慎並密切關注市場動態。

他續指，2024年股市開局正面，美國及日本股市承接去年的升勢繼續上升，中港市場雖然1月份偏弱，但在2月份出現大幅反彈，利好股票基金表現。另外，由於市場普遍暫時認為聯儲局在年中才會啟動減息，因此「保守基金」仍可受惠於高息環境，是保守投資者的穩健選擇。

Ad Block
強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖） 強積金對沖｜MPF對沖機制/生效日期/安排/長期服務金/計算方法一覽（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受